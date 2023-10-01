Хорнер о возвращении Риккардо за руль

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После перелома запястья в Зандфорте Даниэль Риккардо перенёс операцию и пропустил уже три этапа. Через несколько дней после гонки в Сузуке Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports News оценил вероятность его возвращения в Катаре.

Кристиан Хорнер: «На данный момент я бы сказал, что его возвращение маловероятно. Восстановление после операции идёт хорошо, у него есть контракт на следующий сезон, так зачем же спешить с возвращением в Катаре, если можно ещё пару недель готовиться к Остину, где нас ждёт невероятно ухабистая трасса.

Я знаю, что Даниэль нацелен сесть за руль в Катаре, но на следующей неделе он поработает на симуляторе, а затем мы примем решение».