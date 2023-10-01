Лиам Лоусон может вернуться за руль уже в 2024 году

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Неожиданный дебют Лиама Лоусона в Формуле 1 состоялся чуть больше месяца назад, но этого времени ему хватило, чтобы заработать весьма неплохую репутацию.

Молодой новозеландец пока провёл только четыре гонки за рулём машины AlphaTauri, при этом в двух случаях финишировал 11-м, а в Сингапуре заработал очки за 9-е место. И во всех гонках он был классифицирован выше Юки Цуноды, своего более опытного напарника, хотя этому способствовали обстоятельства; в частности, в Италии японец не стартовал из-за технических проблем, а в Сингапуре выбыл из борьбы на первом круге.

Однако в Red Bull не торопятся предлагать Лоусону контракт призового гонщика, и в следующем году за команду из Фаэнцы будут по-прежнему выступать Цунода и Даниэль Риккардо, которого Лиам сейчас с успехом заменяет. И в этом есть определённая логика, о чём пишет весьма информированный журналист официального сайта чемпионата Лоуренс Баретто.

Лоусон действительно произвёл очень хорошее впечатление на руководство Red Bull и AlphaTauri, в этом можно не сомневаться. В следующем году он продолжит выполнять обязанности резервного гонщика обеих команд, будет приезжать на все этапы сезона и одна из его задач – выстроить хорошие рабочие отношения с обоими коллективами.

Кроме того, ему предстоит ещё более интенсивно заниматься на симуляторе Red Bull в Милтон-Кинсе, его рекомендации по настройкам машины будут учитываться при подготовке к гонкам, а сам он будет знакомиться со всеми трассами чемпионата.

Поскольку он провёл уже четыре Гран При, то формально уже не подходит под категорию «молодых гонщиков» и не может участвовать в тренировках по ходу уик-эндов, но скорее всего в Red Bull будут привлекать его к работе на шинных тестах Pirelli.

Более того, не исключено, что Лоусону не придётся ждать 2025 года, чтобы вернуться за руль. Баретто, ссылаясь на неназванные источники, подчёркивает, что в Red Bull уже разработали сценарий, при котором по ходу следующего сезона Даниэль Риккардо заменит Серхио Переса и вновь станет напарником Макса Ферстаппена. При этом Лиам займёт место австралийца в AlphaTauri, как бы эта команда ни называлась.

Перес сейчас действительно под серьёзным прессингом, ведь у него на 177 очков меньше, чем у Макса Ферстаппена, и если мексиканцу не удастся преодолеть полосу неудач, то Льюис Хэмилтон вполне может его потеснить со второй строчки личного зачёта.

В общем, за дальнейшую судьбу Лоусона можно не волноваться, в Red Bull готовы сделать на него ставку, хотя в теории могут одолжить его Williams, но только на один сезон, если в британской команде примут решение отказаться от продолжения сотрудничества с Логаном Сарджентом.

В прошлом уже был пример такого подхода, ведь изначально Алекс Элбон перешёл в Williams как раз потому, что об этом договорились руководители двух команд. Напомним, у Элбона тогда был контракт резервного гонщика Red Bull.

Правда, ещё вопрос, устроит ли Williams условие, что Лоусона они могут получить только на один сезон? Но это уже другая история.

А пока Лиам готовится к предстоящему Гран При Катара, поскольку Риккардо вернётся в строй, вероятнее всего, в Остине.