Первая победа Роберта Шварцмана в GT World Challenge

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В воскресенье на каталонском кольце прошёл финальный этап Еврокубка по гонкам на выносливость GT World Challenge, и победу в «3 часах Барселоны» завоевал экипаж AF Corse, по сути, заводской команды Ferrari, в составе Роберта Шварцмана, Алессио Роверы и Никласа Нильсена.

Трио выступает на спорткаре Ferrari 296 GT3, и сегодняшний успех стал его лучшим результатом в сезоне, а Роберт открыл счёт победам в гонках на выносливость.

«Первая победа в гонках на выносливость, и я по-настоящему рад, что поднялся на высшую ступень подиума после напряжённого и трудного сезона в GT World Challenge, – поделился Роберт на своих страницах в социальных сетях. – Огромное спасибо команде за то, что весь уик-энд у нас была отличная машина, а также моим напарникам!»

Более того, второй экипаж AF Corse, в котором выступают Антонио Фуоко, Давиде Ригон и Даниэль Серра, занял второе место, поэтому в Ferrari отпраздновали победный дубль.