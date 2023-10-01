Продаётся симулятор в виде реплики Ferrari Алонсо 2014 года

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8 октября аукционный дом Bonhams выставит на торги необычный лот: это не просто реплика Ferrari F14 T, на которой Фернандо Алонсо выступал в 2014 году – это гоночный симулятор, организованный на базе шоу-кара.

F14 T было первым шасси, созданным в Маранелло в самом начале новой «турбоэры», когда Формула 1 переходила на гибридные силовые установки. Напарником Алонсо в том сезоне был Кими Райкконен и пилотировал такую же машину.

Модель, которую можно приобрести на аукционе, выполнена в натуральную величину, у неё есть руль производства Thrustmaster, похожий на гоночной руль Ferrari, и педальный узел, а также в неё встроена игровая консоль Sony Playstation VR Меgapack. Как сообщают организаторы торгов, симулятор идеально работает, однако ко всему этому хозяйству необходимо добавить монитор.

Модель статичная, и колёса у неё не крутятся, но для перемещения симулятора предусмотрены специальные маленькие колёсики, спрятанные под шасси, так что транспортировать эту красоту можно без особых сложностей.

Аукцион Bonhams Cars пройдёт в следующий уик-энд в Бельгии, в приморском городе Кнокке-Хейст, и за этот действительно интересный симулятор назначена стартовая цена в диапазоне 30-40 тысяч евро.