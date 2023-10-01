Риккардо: Не стоит оглядываться назад с чувством сожаления

Пару дней назад мы рассказывали об интересном фильме, посвящённом автомобильному путешествию Даниэля Риккардо по Западной Австралии, и этот несколько необычный проект с участием гонщика Формулы 1 привлёк большое внимание на его родине.

Мы тогда процитировали слова Даниэля, прозвучавшие в фильме: «Для меня это и есть свобода!» Пуститься в такое путешествие и реализовать свою давнюю мечту он смог только потому, что ему пришлось сделать перерыв в карьере, так что теперь он ни о чём не жалеет. Эта мысль была одной из главных на пресс-конференции для австралийских СМИ, состоявшейся в рамках презентации фильма, организованной департаментом туризма штата Западная Австралия.

«Полагаю, вероятно, в этом возрасте мне уже не стоит оглядываться назад с чувством сожаления, – подчеркнул Даниэль. – Думаю, совершенно не обязательно что-то считать потерями – нет, всё это полученные мной уроки. Конечно, мне бы хотелось одержать за время карьеры больше побед, но тогда, вероятно, победы могли бы мне наскучить, и я бы не так уж высоко их ценил.

Я не стал бы ничего менять. Пока я продолжаю расти в профессиональном плане и становиться лучше по мере накопления опыта, мне не о чем тревожиться.

Год назад в это время я действительно не был уверен, чего же я действительно хочу. Вся моя жизнь была посвящена гонкам, я отдал автоспорту всё, поэтому в тот период не был уверен, чем займусь. Я думал, не настал ли момент что-то поменять?

Конечно, я задавался такими вопросами: "Появится ли у меня предчувствие, что пора уходить?" В первой половине года я многое понял о самом себе, разобрался в том, чего хочу, и каким образом хочу продолжать карьеру.

Всё это меня по-настоящему вдохновило, я обрёл второе дыхание – я надеялся, что так и будет, но не форсировал события. Поэтому теперь, когда всё это произошло, и уже официально подтверждено, что в следующем году мне будет чем заняться, я вновь чувствую себя молодым и жаждущим успеха.

Я в восторге от того, что у меня есть контракт на следующий год!»

Сейчас Риккардо продолжает восстанавливаться после травмы левой руки, полученной ещё в дни гоночного уик-энда в Зандфорте, и скорее всего он вернётся за руль машины AlphaTauri на американском этапе сезона в Остине. А на Гран При Катара Даниэля по-прежнему заменит Лиам Лоусон, резервный гонщик обеих команд Red Bull, хотя официально это ещё не подтверждено.