Аэродинамическая труба McLaren – сложнейший проект

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В структуре Технологического центра McLaren (MTC) аэродинамическая труба была предусмотрена изначально, но команда Формулы 1 перестала её использовать больше десяти лет назад, поскольку оборудование, несмотря на всю его сложность, уже устарело, и для точнейших аэродинамических исследований не годилось.

С тех пор работа с моделями всех гоночных машин McLaren проводилась на кёльнской базе автоспортивного подразделения Toyota, но в конце этого лета в Уокинге введена в эксплуатацию новая современная аэродинамическая труба, и в команде решили поподробнее о ней рассказать.

По сути это своего рода лаборатория, в которой изучаются аэродинамические характеристики машины Формулы 1, испытываются те или иные инженерные решения, влияющие не только на аэродинамический баланс, но также на эффективность систем охлаждения и различных специфических компонентов.

Действующим регламентом предписывается, что модели, которые продуваются в аэродинамической трубе, не должны быть больше 60% от натуральной величины машины. Решение о строительстве нового такого комплекса было принято руководством McLaren совместно с инвесторами команды в 2019 году.

«Когда проект был одобрен, мы сразу приступили к процессу разработки новой аэродинамической трубы и одновременно занялись демонтажем старой, – рассказывает Ханна Аллан, главный инженер проекта. – Процесс демонтажа включал разрезание старых металлических конструкций на части меньшего размера, чтобы их можно было вынести из здания через двери.

Когда мы увидели на месте старого оборудования пустое пространство, то подумали, что теперь уже отступать некуда!»

«Это был очень масштабный проект, потребовавший самых крупных инвестиций со времени строительства MTC, – продолжил Кристиан Шрамм, директор департамента перспективных разработок и технологии McLaren Racing. – Он потребовал невероятных усилий всего коллектива, нам пришлось многим жертвовать, работать сверхурочно, в том числе по выходным. Проект был сложный и комплексный, но благодаря самоотверженному труду команды мы достигли успеха».

Считалось, что это модернизация прежней аэродинамической трубы McLaren, а не сооружение полностью новой, и поскольку не нужно было всё начинать с нуля, то в плане финансовых затрат проект был более эффективным, но это не упростило его реализацию.

«Поскольку пространство для расположения трубы было ограниченным, она сделана настолько высокой и широкой, насколько это только возможно, – объяснил Шрамм. – Это означало, что наш проект был весьма специфическим, и заниматься им пришлось несколько дольше. Например, ширина беговой дорожки соответствует ширине дверного проёма, через который её доставили, и это тоже было одним из соображений, которые необходимо учитывать».

От прежней трубы остались только стальные элементы её внешней структуры, а также основной вентилятор, который обеспечивает движение воздушного потока по замкнутому контуру, но оснащение секции, где проводятся непосредственно испытания моделей машин, стало полностью новым.

Поток, генерируемый вентилятором, проходит через специальный теплообменник, который обеспечивает стабильную температуру воздуха. Не менее важную функцию выполняет ряд специальных систем, позволяющих сгладить любые проявления турбулентности, когда воздушный поток, ускоряется до 50 м/сек – это максимальная скорость, разрешённая регламентом – после чего достигает модели, которая находится на беговой дорожке.

Когда почти 4-летний период строительства новой аэродинамической трубы был завершён, команда перестала пользоваться услугами центра Toyota в Кёльне, хотя именно там испытывались последние обновления, благодаря которым летом McLaren удалось повысить скорость MCL60. Но отныне все аэродинамические исследования ведутся на базе в Уокинге, что повышает эффективность всего процесса не только потому, что теперь нет затрат на аренду оборудования Toyota и транспортные расходы, но и потому, что все специалисты по аэродинамике трудятся тут же, в МТС.

Новая аэродинамическая труба позволит команде более точно моделировать поведение шасси при прохождении поворотов, поскольку её размеры увеличены, и влияние искажений, связанных с близостью стен, стало значительно меньше. Основные проверки точности корреляции были завершены ещё до летнего перерыва в чемпионате, и это была финальная стадия подготовки эксплуатации трубы.

Когда этот процесс был завершён, команда уведомила FIA, что теперь все аэродинамические исследования будут проводиться в Уокинге. Это важный этап развития McLaren Racing, который позволит сделать более эффективным процесс разработки машины 2024 года.