Ферстаппен: Мне всё равно, где и когда я выиграю титул

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В этом году Макс Ферстаппен и Red Bull Racing по-настоящему доминировали в чемпионате мира, и команда из Милтон-Кинса досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов – это произошло уже в Японии, за шесть этапов до завершения сезона.

Ферстаппен может в третий раз стать чемпионом мира даже не по итогам гоночного уик-энда в Катаре, а на день раньше, если финиширует в субботнем спринте не ниже шестого места. Сам он относится к подобной перспективе совершенно спокойно.

«Особого восторга по этому поводу у меня нет, – приводит его слова испанская газета Marca. – Произойдёт ли это в субботу, в воскресенье или через неделю – не столь важно, поскольку я знаю, что это в любом случае произойдёт. Но пока я об этом почти не думаю.

Может быть, если я стану чемпионом по итогам субботнего спринта, это как-то на мне скажется. В зависимости от того, как я проведу ночь перед Гран При. Может быть, в воскресенье я чуть медленнее среагирую на сигнал стартового светофора. Но пока всё это действительно почти не занимает мои мысли.

Год для нашей команды складывается фантастически успешно, так что мне всё равно, где и когда я выиграю титул. Нельзя сказать, что я стремился его завоевать за пять гонок до завершения чемпионата или в финале сезона. Не знаю, я просто об этом не думаю».