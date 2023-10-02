Гран При Катара: Ставки букмекеров

4

Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Катара.

На прошлом этапе в Сузуке Макс Ферстаппен вернулся на победный путь и в тринадцатый раз в сезоне первым пересёк финишную линию. Уже в этот уик-энд на трассе Лосаил Макс может математически гарантировать себе третий подряд чемпионский титул – для этого ему нужно заработать всего три очка.

Неудивительно, что при таких раскладах букмекеры считают Ферстаппена фаворитом предстоящей гонки. Второе место в рейтинге делят Серхио Перес и Ландо Норрис, который в двух предыдущих гонках дважды финишировал вторым.

Ещё один гонщик McLaren Оскар Пиастри, впервые в карьере финишировавший на подиуме в Сузуке, поднялся на третью строчку в рейтинге, опередив двух гонщиков Mercedes и двух гонщиков Ferrari.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Катара Ферстаппен 1.17 Перес, Норрис 10.00 Пиастри 15.00 Хэмилтон 18.00 Расселл, Сайнс, Леклер 20.00 Алонсо 60.00 Окон, Гасли, Стролл, Боттас, Чжоу, Цунода, Лоусон, Магнуссен, Хюлкенберг, Элбон, Сарджент 400.00