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Автоспорт

Гран При Катара: Ставки букмекеров

Гран При Катара: Ставки букмекеров

Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Катара.

На прошлом этапе в Сузуке Макс Ферстаппен вернулся на победный путь и в тринадцатый раз в сезоне первым пересёк финишную линию. Уже в этот уик-энд на трассе Лосаил Макс может математически гарантировать себе третий подряд чемпионский титул – для этого ему нужно заработать всего три очка.

Неудивительно, что при таких раскладах букмекеры считают Ферстаппена фаворитом предстоящей гонки. Второе место в рейтинге делят Серхио Перес и Ландо Норрис, который в двух предыдущих гонках дважды финишировал вторым.

Ещё один гонщик McLaren Оскар Пиастри, впервые в карьере финишировавший на подиуме в Сузуке, поднялся на третью строчку в рейтинге, опередив двух гонщиков Mercedes и двух гонщиков Ferrari.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Катара Ферстаппен 1.17 Перес, Норрис 10.00 Пиастри 15.00 Хэмилтон 18.00 Расселл, Сайнс, Леклер 20.00 Алонсо 60.00 Окон, Гасли, Стролл, Боттас, Чжоу, Цунода, Лоусон, Магнуссен, Хюлкенберг, Элбон, Сарджент 400.00

Источник:www.f1news.ru

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