Хюлкенберг: У меня есть ещё несколько лет в Формуле 1

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В 2015 году Нико Хюлкенберг в составе экипажа заводской команды Porsche стал победителем марафона «24 часа Ле-Мана». В следующем сезоне немецкий гонщик продолжит выступать за Haas, но не исключает вероятность возвращения в гонки на выносливость после завершения карьеры в Формуле 1.

«Я был вполне уверен, что продолжу выступать в Формуле 1 в 2024 году, – приводит слова Нико Хюлкенберга издание Racingnews365. – Чем я займусь после завершения карьеры в Формуле 1? Честный ответ – я не знаю, пока не задумывался. Я сейчас нахожусь в хорошей форме и чувствую, что у меня есть ещё несколько лет в Формуле 1.

Если скорость и желание продолжать гоняться останутся со мной [после ухода из Формулы 1], то почему бы не попробовать продолжить? Время покажет».