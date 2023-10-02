Карлос Сайнс: Надеюсь, в Лас-Вегасе у нас будет шанс

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Карлос Сайнс занимает 5-е место в личном зачёте чемпионата, опережая Шарля Леклера, своего напарника по Ferrari, на 15 очков и уступая 24 Фернандо Алонсо, который находится на строчку выше. На сегодняшней встрече с испанской прессой, организованной его спонсорами из Estrella Galicia, гонщик Скудерии поделился ожиданиями перед заключительной фазой сезона.

В частности, Сайнса спросили, удастся ли оставшиеся гонки провести настолько успешно, что чемпионат он закончит на 3-м месте.

«Для этого нужно, чтобы и Льюис Хэмилтон, и Фернандо в нескольких гонках вообще не набрали очков. А я не могу представить, чтобы чемпионы мира выступали настолько неудачно, с их-то опытом, – сказал Карлос, реально оценивая свои шансы. – Наша главная задача – занять 2-е место в Кубке конструкторов, тем более мы видим, что в нескольких последних гонках мы отобрали у Mercedes довольно много очков. Это будет отличной мотивацией для команды перед следующим сезоном.

Если говорить обо мне лично, то я постараюсь продолжить серию удачных выступлений, для чего надо выжимать из машины максимум, а если появится шанс, то побороться за подиумы или победы. А к этому надо быть готовым. Но, зная возможности нашей машины, ещё неизвестно, появится он или нет».

На вопрос, на какой из оставшихся трасс выше вероятность повторить то, что ему удалось в Монце и особенно в Сингапуре, Сайнс ответил так: «Мы мало что знаем о Лас-Вегасе, и нам ещё предстоит понять, что это за трасса. С одной стороны, она городская по характеру, с другой, там много длинных прямых, как в Монце. Надеюсь, шанс добиться успеха у нас будет именно там.

Если говорить об остальных автодромах, то на основе прошлогоднего опыта можно предположить, что в Мехико у нас будут сложности, но, возможно, в Остине дела пойдут немного лучше. Но, например, уже сейчас могу сказать, что в Катаре нам придётся непросто.

А вообще реальность такова, что, по-моему, в этом году всё зависит от Red Bull. Если бы не они, Ferrari провела бы вполне достойный сезон, ведь в этом году несколько команд выступают примерно на одном уровне – мы, Mercedes, Aston Martin, McLaren – и между всеми нами идёт интересная борьба».

Также Карлос подчеркнул, что машина SF-23 больше подходит его стилю пилотирования, а не Шарлю Леклеру, хотя в прошлом году было наоборот: «По ходу карьеры всегда бывает, что с какими-то машинами тебе удаётся быстро найти общий язык и сразу показывать хорошие скорости, а к другим приходится как-то адаптироваться. Поэтому гонщику легко найти объяснение своим неудачам.

В прошлом году мне не было комфортно, но мне не комфортно и сейчас. Эта машина мне не очень нравится, мне не доставляет удовольствия пилотировать её на пределе, но благодаря прошлогоднему опыту я научился контролировать свой стиль пилотирования и находить подходы, которые помогают ехать быстрее. Именно этому я уделяю в 2023 году максимум внимания.

Машинами этого поколения сложно управлять, поэтому во многих гонках напарников разделяют две, три десятых, а то и полсекунды. Понять особенности этих машин и добиться, чтобы они работали в оптимальном диапазоне, очень трудно. Но в нашей команде такого всё-таки не происходит, мы с Шарлем всегда показываем примерно одинаковые результаты, вне зависимости от того, кто из нас впереди, а кто отстаёт. И для команды это очень важный момент. Поэтому мы так активно подгоняем друг друга».