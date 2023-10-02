Ник Хайдфельд: Мы хотим продвигать молодые таланты

5

В начале года мы рассказывали о том, что Ник Хайдфельд, бывший гонщик Формулы 1 и Формулы E, вместе с Дильбагом Джиллом, бывшим руководителем команды Mahindra Racing, занялся созданием новой электрической серии для юниоров.

Первая гонка серии ACE намечена на август 2024-го, и Ник в интервью Auto Bild более подробно рассказал об этом проекте, в котором выступает и как соучредитель, и как консультант.

Ник Хайдфельд: «Основная идея в том, что мы хотим продвигать молодые таланты, дав им возможность пилотировать электромобили, причём даже в тех регионах, где автоспорт развит недостаточно хорошо. Чтобы это стало возможным, необходимо очень существенно снизить затраты, и в случае с электромобилями этого добиться проще.

Так же, как между картингом и Формулой 1 есть Ф4, Ф3 и Ф2, предназначение нашей серии в том, чтобы стать начальной ступенью перед Формулой E. В каждой команде будут две машины и четыре гонщика. Двое будут выступать в младшей категории, двое – в старшей. С электрическими моторами это вполне возможно: одно нажатие кнопки, и мощность снижается до 180 кВт вместо 250-ти.

Наша цель не только в том, чтобы готовить гонщиков к Формуле E, но и к другим сериям тоже. Мы хотим проводить гонки в четырёх регионах планеты – сначала в Европе и Азии, а в дальнейшем ещё и в Северной и Южной Америке. В том числе в каждом из регионов хотим проводить две наши гонки в рамках этапов Формулы E.

Старт ACE запланирован на август 2024 года – цель очень амбициозная, но подготовка идёт полным ходом. Мы не боимся внедрять новые идеи: одна и та же машина у нас будет использоваться в двух категориях. На экранах, установленных вдоль трасс, а также по ТВ болельщикам будет показываться более подробная информация о машине и о ходе гонки, но её подача будет упрощённой. У нас есть и немало других идей».

Также Ник поделился своим мнением о том, по какой причине в Германии сейчас снизился интерес к автоспорту, и почему среди молодых немецких гонщиков не видно по-настоящему ярких талантов.

«Думаю, всё это не могло вечно оставаться на очень высоком уровне, поэтому то, что происходит более-менее нормально, – сказал он. – После Михаэля Шумахера, который стал первым немецким чемпионом Формулы 1, было ещё двое: Себастьян Феттель и Нико Росберг.

Германия тогда добилась сумасшедших успехов, и хотя страна у нас богатая, и в ней много компаний, которые производят автомобили, мы были очень сильно разбалованы. Но считать, что так будет и дальше, было очень самонадеянно.

Поэтому для меня важно, чтобы наша серия находила лучшие таланты по всему миру, в том числе и в Германии. Поэтому я рад, что в ходе переговоров с потенциальными немецкими партнёрами мы чувствуем большой интерес и стремление помочь продвижению гонщиков нового поколения».

Когда Хайдфельда спросили, может ли он дать какой-либо совет Мику Шумахеру, как действовать, чтобы получить шанс вернуться в Формулу 1, он сказал: «Мик должен всегда хотя бы одной ногой оставаться в Формуле 1, даже если это лишь работа тест-пилота.

В своё время я был тест-пилотом Pirelli и резервным гонщиком Mercedes. Также мы видим пример Нико Хюлкенберга: его уже трижды списывали со счетов, но теперь он снова крепко держится в седле. Надо всегда верить в себя и ждать своего шанса. Надеюсь, что у Мика всё получится».