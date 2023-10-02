Официально: FIA одобрила заявку Andretti

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В FIA официально подтвердили, что одобрили заявку команды Andretti на выступления в Формуле 1.

В заявлении федерации сообщается, что после объявления в начале 2023 года о приёме заявок на участие в Формуле 1, они получили множество запросов, но только четыре кандидата были допущены до второй стадии отбора. В FIA не стали называть эти команды, но, по всей видимости, речь помимо Andretti идёт о Hitech, проекте Formula Equal Крейга Поллока и LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии.

После проведения комплексной проверки, которая включала оценку спортивных, технических, финансовых возможностей, а также оценку критериев экологической устойчивости и положительного воздействия на общество, в FIA пришли к выводам, что только заявка Andretti Formula Racing LLC отвечает всем строгим требованиям.

Представители FIA пришли к выводам, что команда имеет финансовые и технические возможности для выступлений в чемпионате на конкурентоспособном уровне. В FIA передали свои выводы руководству FOM, чтобы те могли приступить к предметному обсуждению коммерческих условий выступления команды Andretti в Формуле 1.

Что касается остальных команд, чьи заявки не прошли отбор, то FIA проинформировала их о результатах своей оценки.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Федерация выстроила систему строгих критериев, которым изначально должен соответствовать претендент на участие в чемпионате мира уже на стадии рассмотрения заявки. Наша задача в том, чтобы на этой стадии после жёсткой процедуры аудита одобрить только заявки тех кандидатов, кто соответствует установленным критериям и может продемонстрировать, что они в состоянии повысить ценность нашего спорта.

FIA обязана одобрить заявки кандидатов, которые соответствуют всем требованиям, и мы, следуя этой процедуре, решили, что заявка, поданная компанией Andretti Formula Racing LLC, позволяет допустить её к следующей стадии рассмотрения. Принимая это решение, федерация действует в соответствии с директивой Евросоюза, регламентирующей участие в соревнованиях по автоспорту.

Andretti Formula Racing LLC была единственным претендентом, отвечающим всем критериям. Я поздравляю Майкла Андретти и его команду с тем, что их проект получил допуск. Я также хочу поблагодарить все остальные команды за их интерес и участие в процедуре отбора.

Процесс рассмотрения заявок проходил на фоне позитивной реакции на утверждённый FIA Регламент на силовые установки, который вступит в силу в 2026 году, что позволило привлечь таких производителей, как Audi, Honda and Ford, а также вызвало интерес у Porsche и General Motors.

Я хотел бы поблагодарить всех членов команды FIA, участвовавших в процедуре рассмотрения заявок, за их неустанные усилия, обеспечившие всесторонний анализ обращений всех претендентов».