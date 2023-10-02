Пиастри: Мне нравится, что нас ждёт уик-энд со спринтом

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В McLaren готовятся к этапу в Катаре, где рассчитывают продолжить череду успешных выступлений, но при этом воздерживаются от конкретных прогнозов, поскольку на машинах нового поколения в Лосаиле пока никто не гонялся.

Ландо Норрис: «После перерыва возвращаемся к гонкам. Мы очень успешно выступили в Японии, где я вновь финишировал вторым, а команда порадовалась двойному подиуму. Машина была способна на хороший темп, и это обнадёживает в преддверии семи оставшихся этапов сезона.

Следующая гонка пройдёт в Катаре, и поскольку в программу уик-энда в очередной раз включён спринт, это значит, что у нас будет больше возможностей заработать очки.

Мы будем гоняться на Международном автодроме Лосаил только во второй раз, поэтому на тренировке в пятницу надо будет во многом разобраться. В последние недели я активно работал с инженерами на базе команды в Уокинге в процессе подготовки к уик-энду. В Катаре постараемся выжать из машины всё, и будем надеяться, что сможем пополнить нашу копилку очков».

Оскар Пиастри: «После моего первого подиума я отлично провёл время, но теперь пора отправляться в Катар. Мне вновь предстоит встреча с незнакомой трассой, но, конечно, это только делает задачи ещё интереснее. На прошлой неделе я поработал с инженерами, анализируя информацию, собранную в Японии, и мы попытались понять, что из неё пригодится нам в Катаре.

Мне нравится, что это уик-энд со спринтом,. Надеемся, нам удастся всё сделать правильно, ведь шансов заработать очки будет больше. Мне уже хочется поскорее приступить к работе на трассе».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Нас ждёт Гран При Катара, и сейчас важно проанализировать всё, чего мы добились в этом сезоне. Занять 2-е и 3-е места в Японии было непросто, но нам это удалось благодаря отличной работе, которую мы проводили на базе команды и на гоночных трассах. Мы решительно настроены продолжать прогрессировать, стараясь регулярно претендовать на высокие позиции.

Гонка в Катаре – достаточно новая для Формулы 1, и мы приезжали на автодром в Лосаиле только один раз, это было в 2021 году. Но нам предстоит впервые там гоняться на машинах нового поколения, поэтому все будут стараться как можно эффективнее провести тренировки, а спринт только добавляет сложностей.

Как всегда, постараемся заработать как можно больше очков и максимально упрочить наши позиции в Кубке конструкторов».