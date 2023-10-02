В Andretti планируют в короткие сроки выйти на старт

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В понедельник в FIA официально объявили об одобрении совместной заявки Andretti Cadillac на участие в Формуле 1. До выступлений в чемпионате ещё далеко, поскольку команде предстоят переговоры с FOM о коммерческих условиях участия в Формуле 1, но в коллективе Майкла Андретти уверены, что они не займут много времени.

«Для Andretti Cadillac большая честь получить от FIA одобрение заявки Andretti Formula Racing на участие в Формуле 1, – говорится в заявлении американской команды. – Мы ценим строгий, прозрачный и всесторонний процесс оценки со стороны FIA и рады возможности принять участие в таком престижном чемпионате с богатой историей.

Создание чисто американской команды – момент гордости для всех наших сотрудников и болельщиков. Мы твёрдо убеждены, что глубокие гоночные компетенции Andretti Cadillac и технологические достижения, ставшие возможными благодаря участию в гонках, принесут выгоду нашим клиентам и повысят интерес к Формуле 1 во всём мире.

Мы с нетерпением ждём дальнейшего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в Формуле 1, поскольку планируем как можно скорее выйти на старт».