Алекс Элбон: Я открыт к предложениям

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В следующем году Алексу Элбону предстоит провести третий сезон в составе Williams. Под руководством Джеймса Ваулза команда находится на подъёме, и тайский гонщик рад возможности вносить свой вклад в прогресс. При этом Алекс рассказал, что не готов взять на себя долгосрочные обязательства перед Williams и хочет изучить все возможные варианты на рынке пилотов.

«Нам удалось найти баланс, – приводит слова Алекса Элбона издание Racingnews365. – Если быть до конца откровенным, то я хочу быть частью этой команды и вести её вперёд. Прогресс Williams и работа, которая сейчас происходит за кулисами, просто великолепны. Я полностью предан команде до конца своего контракта.

Однако необходимо понять, что мне уже 27 лет. Я уже не молод, хотя и не слишком стар. У меня сейчас хорошая стадия карьеры, но вскоре мне исполнится 30 лет, и я хочу дать себе шанс побороться за победы и подиумы. Фактически, вопрос сводится к тому, сможет ли наша команда выйти на этот уровень за обозначенный срок?

Я уверен в себе, поэтому остаюсь открытым к различным предложениям».