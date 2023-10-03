Боттас: Борьба будет идти за каждую сотую секунды

Хотя в 2021 году автодром в Лосаиле уже принимал гонку Формулы 1, катарская трасса участникам чемпионата знакома не слишком хорошо, а это один из тех факторов, который может помочь заработать очки не самым сильным командам. В Alfa Romeo, готовясь к Гран При Катара, также надеются, что таких шансов будет больше ещё и потому, что в программу уик-энда входит спринт.

Валттери Боттас: «В Сузуке мне не повезло, моя гонка закончилась уже через несколько кругов, хотя я чувствовал, что потенциал у машины был. Я рад, что смог на несколько дней вернуться в Европу после двух этапов подряд. Дел было много: я успел потренироваться, поработать на симуляторе, получше разобраться в наших технических новинках, и теперь мне хочется поскорее вернуться за руль.

В Катаре я уже гонялся в 2021 году, и будет интересно вновь выступить на этой трассе, но уже на новой машине. У нас по-прежнему немало возможностей вернуться в призовую десятку начиная с этого уик-энда.

В его программу входит спринт, поэтому времени на тренировки будет меньше, и мы должны постараться выжать из машины всё, чтобы стартовать с хороших позиций и в субботу, и в воскресенье, что ещё важнее.

Соперники оторвались от нас не так уж далеко, поэтому, как обычно в этом сезоне, борьба развернётся за каждую сотую долю секунды. Но я уверен, что если мы нормально подготовимся, то у нас будет возможность показать хорошие результаты».

Гуаньюй Чжоу: «После возвращения из Японии мы напряжённо трудились, стараясь проанализировать всю информацию о работе технических новинок, чтобы понять, как добиться их максимально эффективной работы.

Хотя в Сузуке мы не заработали очков, темп машины меня порадовал, и я полагаю, что мы смогли прибавить. Это позволяет бороться за позиции, близкие к первой десятке, но при этом надо стараться подняться выше.

Впервые в этом сезоне мы направляемся на трассу, где я ещё никогда не выступал, но я усиленно готовился к Гран При Катара, занимаясь на симуляторе, тем более что время тренировок в этот уик-энд ограничено.

Поскольку в его программу входит спринт, то у вас ещё меньше прав на ошибку, и очень важно выйти на пик формы уже в пятницу. Зато в этот уик-энд в два раза больше шансов заработать очки, и я готов к интересной борьбе за позиции».