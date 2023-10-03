Боттас рад, что добрался до финиша трудной велогонки

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Валттери Боттас продолжает считать велоспорт одним из лучших методов тренировки выносливости и подготовки к гонкам Формулы 1, поэтому в минувшие выходные выступил в очередных соревнованиях.

Это был один из этапов чемпионата Бельгии, проходивший на сложной гравийной трассе, и той категории участников, в которой заявился Валттери, нужно было преодолеть дистанцию в 131 км. Он справился, хотя какой именно результат показал, сообщать не стал.

«Тяжёлая гравийная гонка, но я получил удовольствие! – прокомментировал финский гонщик Alfa Romeo на своих страницах в социальных сетях. – Рад, что добрался до финиша и получил определённый опыт, когда ехал в середине пелотона по быстрой и техничной трассе протяжённостью 131 км. И, конечно, спасибо болельщикам за поддержку по ходу всей гонки!»

Подруга Валттери, профессиональная австралийская велосипедистка Тиффани Кромвелл, выступила в гонке в женском разряде и победила.

«Тиффани продолжает побеждать, выиграла женскую гонку – она настоящий герой!» – добавил Боттас, который уже добрался до Катара, где в предстоящий уик-энд пройдёт 17 этап чемпионата мира.