Даннер: Руководители команд не верят в Мика Шумахера

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Вероятность того, что Мик Шумахер в следующем году вновь будет выступать в Формуле 1, невелика, и Кристиан Даннер, бывший гонщик, а ныне телекомментатор, этому не удивлён.

Поскольку в Williams пока не назвали имя гонщика, который будет выступать за эту команду вместе с Алексом Элбоном, то хотя бы одна вакансия в чемпионате мира по-прежнему остаётся – следовательно, остаётся и надежда. Но скорее всего Мик продолжит выполнять обязанности резервного пилота Mercedes и, не исключено, что эту работу он будет совмещать с гонками на выносливость.

«За два года, что Мик выступал в Формуле 1, у руководителей команд сложилось впечатление, что такой гонщик, вообще-то, им не нужен, – цитирует Даннера Sport.de. – Но посмотрите на Лиама Лоусона, который сейчас пилотирует AlphaTauri, а это тоже весьма неважная машина.

Чего ему удалось добиться? Он абсолютно достойно преодолел это испытание, опережал гонщика основного состава команды, заработал очки и уже в первых своих Гран При продемонстрировал, на что способен.

А Шумахеру за два года так и не удалось заявить о себе, и это, конечно, имеет далеко идущие последствия. Сейчас в Формуле 1 ни один из руководителей команд в него не верит».

Что касается вакансии в Williams, то Даннер, конечно, готов посоветовать Джеймсу Ваулзу, возглавляющему британскую команду, обратить внимание на Лоусона: «Это бы стало для них оптимальным решением. Пока Серхио Переса не уволят из Red Bull, Лиам в следующем году не будет занят. Он вполне может провести один сезон в Williams, после чего перейти в Red Bull Racing».