Ферстаппен: Наша цель – титул в субботу

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Макс Ферстаппен может досрочно завоевать третий чемпионский титул уже в субботнем спринте…

Макс Ферстаппен: «Чемпионский титул может быть завоёван уже в субботнем спринте – и это наша главная цель.

Приятно приехать в Катар, досрочно выиграв Кубок конструкторов. На этой трассе интересно гоняться, но уик-энд будет сложным для всех нас из-за жаркой погоды. Высокая температура станет ключевым фактором.

Уик-энд пройдёт в формате с субботним спринтом, поэтому важно получить максимум информации в единственной тренировке. Уже в субботу я могу выиграть чемпионский титул – такой и будет моя главная цель. Надеюсь, этот уик-энд нам надолго запомнится!»

Серхио Перес: «Мы приезжаем в Катар в статусе чемпионов мира, лично мне хотелось бы продемонстрировать это на трассе.

Катар – мой шанс вернуться в борьбу, по ходу уик-энда у меня будет две возможности победить. Формат с субботним спринтом всегда осложняет процесс настройки машины, я буду работать вместе с командой, чтобы максимально хорошо подготовиться к квалификации.

В 2021-м мы узнали, что этап может быть непростым из-за песка на асфальте. Ночная гонка может стать самой жаркой за весь сезон, мы будем работать с машиной все три дня, чтобы добиться от неё максимума».