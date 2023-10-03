Фурбатто: С Honda мы уже общаемся на регулярной основе

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Лука Фурбатто, главный инженер Aston Martin F1, рассказал о том, как команда готовится к переходу на силовые установки Honda, что произойдёт в 2026 году. Но первый этап сотрудничества с японскими мотористами уже начался.

Лука Фурбатто: «В минувшем мае было объявлено о будущем партнёрстве, и настало очень интересное время. Наши первые встречи со специалистами Honda начались сразу после этого объявления, и теперь мы общаемся на регулярной основе. Понятно, что проект на самой ранней стадии, но процесс создания двигателя 2026 года быстро набирает темпы.

Мы обмениваемся идеями, и японская стороны невероятно быстро реагирует. По мере того, как мы будем продвигаться вперёд, интенсивность сотрудничества будет повышаться, поскольку сроки сжатые, и в каких-то случаях их просто невозможно переносить.

Регламент на двигатели нового поколения всех воодушевляет, ведь это открывает отличные возможности. Исходя из того, как он составлен, командам предстоит создавать машины, которые должны отличаться очень эффективной аэродинамикой, чтобы компенсировать снижение характеристик силовой установки. Это настоящий вызов, но все в равном положении. Только от нас самих зависит, сможем ли мы справиться с задачей лучше остальных.

До 2026-го ещё больше двух сезонов, и в следующие два года мы хотим добиться успеха. А также хотим хорошо провести оставшиеся гонки этого сезона, чтобы упрочить наши позиции в Кубке конструкторов. С одной стороны, 2026-й сулит прекрасные перспективы, но было бы неправильно делать ставку только на этот год.

Нельзя сказать, что мы ставим перед собой взаимоисключающие цели: нам предстоит улучшить работу команды во многих областях, и те знания, которые мы получим в следующие два года, будут крайне важны для подготовки к 2026-му.

Чтобы добиться успеха в Формуле 1, необходимо трудиться с полной самоотдачей и постоянно искать возможность добиться улучшений во всех областях. Для этого приходится выходить из зоны комфорта – стоит расслабиться, и соперники смогут прибавить раньше вас.

Этот процесс никогда не останавливается. Даже когда вы достигаете вершины и выигрываете чемпионаты, вы всё равно должны продолжать упираться. Если вы страстно любите эту работу, то постоянное стремление стать лучше становится естественным, и лично меня всегда вдохновляет инженерный творческий поиск на самом высоком уровне».