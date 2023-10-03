Марио Изола о выборе шин для Гран При Катара

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На Гран При Катар шинники из Pirelli привезут твёрдую тройку составов – С1, С2 и С3. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола рассказал, чем обусловлен такой выбор для трассы Лосаил.

Марио Изола: «Формула 1 возвращается в Катар через два года после дебютной гонки в 2021-м. Но во многих отношениях это новое начало – машины сейчас отличаются от тех, которые мы видели несколько лет назад, а на трассе Лосаил полностью заменили асфальт и модифицировали поребрики. В теории основные характеристики трассы не изменились – главная почти километровая прямая и шестнадцать поворотов, но учитывая все изменения на трассе, информация, полученная нами в первом Гран При, только отчасти может считаться полезной.

С точки зрения нагрузки на шины трасса Лосаил похожа на Сильверстоун и Сузуку. Поэтому не случайно, мы выбрали такие же составы, как и для тех трасс: С1, С2 и С3. Здесь довольно много поворотов, большинство из которых среднескоростные и быстрые. Участок от двенадцатого и четырнадцатого поворота очень напоминает восьмой поворот трассы в Стамбуле – один из самых сложных для шин в современной истории Формулы 1. В Лосаиле эта связка поворотов в значительной мере влияет на время прохождения круга.

Ещё один фактор, который делает Гран При Катара более сложным для нас, гонщиков и команд, возвращение спринта. В пятницу будет всего одна часовая тренировка для выбора настроек и оценки поведения шин на длинной серии кругов. Более того, сессия пройдёт днём в условиях сильной жары, а квалификация и обе гонки состоятся при искусственном освещении.

Таким образом, у нас есть все составляющие для интересного уик-энда и возможных сюрпризов. Умение быстро адаптироваться к трассе может дать заметное преимущество».