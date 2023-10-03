Шарль Леклер: Новая машина будет отличаться от SF-23

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Гонщик Ferrari Шарль Леклер с оптимизмом оценивает подготовку команды к 2024 году. Монегаск со ссылкой на руководителя Скудерии Фредерика Вассёра рассказал, что новая машина будет значительно отличаться от нынешней SF-23.

Шарль Леклер: «После этапа в Монце мы стали лучше понимать, что позволит сделать хоть небольшой, но шаг в правильном направлении. Более того, мы сможем использовать полученную информацию при создании машины для следующего года, что позитивно.

Проект 2024 года сильно отличается от нашей нынешней машины. Наша форма подтверждает, что мы сделали правильный выбор на следующий год. Чем больше мы узнаем в ближайшие недели, тем больше деталей сможем добавить в новую машину, поэтому следующие гонки очень важны».

Шарль Леклер добавил, что быстро сократить отставание от лидеров в условиях бюджетных ограничений будет непросто: «Нам необходимо проявить терпение, но все в равных условиях. У нас есть симулятор для тестирования новинок, так что виртуально я с большим нетерпением жду следующий год. Сейчас же моя задача заключается в том, чтобы сделать максимум возможного за рулём той машины, которая есть в нашем распоряжении.

Я пока не видел машину 2024 года, поскольку для этого ещё рано, но Фредерик Вассёр говорил, что она будет сильно отличаться от нынешней. Гонщики видят слабые места машины и говорят о них, а инженеры их устраняют. Мне сказали, что новая машина будет заметно отличаться от SF-23, поэтому теперь я хочу как можно скорее протестировать новинку на симуляторе».