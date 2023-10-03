В Ф1 весьма сдержанно реагируют на новость об Andretti

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О главной новости начала недели все знали заранее, но теперь в FIA официально подтвердили, что заявка, поданная компанией Andretti Formula Racing LLC, одобрена, т.е. в федерации считают проект Майкла Андретти и его партнёров из General Motors вполне состоятельным и соответствующим всем формальным требованиям.

Но это вовсе не значит, что в чемпионате мира в ближайшем будущем появится новая команда, поскольку одобрение на уровне федерации – только предварительный этап, и последнее слово всё равно за Формулой 1, а именно за Liberty Media и десятью существующими командами.

О том, что они относятся к перспективе появления 11-го участника, мягко говоря, сдержанно, мы рассказывали не раз, но всё это была теория, а сейчас Формуле 1 предстоит предпринять определённые практические шаги. Какими они будут, покажет дальнейшее развитие событий, а пока можно привести один показательный факт: на официальном сайте чемпионата за минувшие сутки новость о том, что заявка Andretti была одобрена FIA, так и не появилась.

На страницах Формулы 1 в социальных сетях за это время было немало разных сообщений, но не на эту тему. Впрочем, короткое заявление хозяева чемпионата всё же сделали, и его процитировал телеканал Sky Sports: «Мы приняли к сведению выводы FIA относительно первой и второй фазы их процесса и теперь проведём собственный анализ достоинств единственной оставшейся заявки».

И всё. Претендент на участие в чемпионате даже не назван. Sky Sports предполагает, что это связано исключительно с коммерческими соображениями, и следующая фаза рассмотрения заявки Andretti может затянуться на месяцы.

Майкла Андретти это вряд ли удивит, ведь ещё в начале года в интервью Forbes он заявил, что негативная реакция со стороны некоторых команд объясняется тем, что они «слишком жадные и думают только о себе», поскольку не хотят делить призовой фонд Формулы 1 на большее количество частей.

Главное условие, которые выдвигает руководство Ф1 и традиционные команды, сформулировано крайне размыто: появление нового участника должно «повысить ценность» чемпионата. Поэтому заявка Andretti Cadillac будет анализироваться исключительно в финансовой плоскости, а этот процесс может длиться неопределённо долго.

На эту же тему стоит процитировать несколько предложений из текста издания The Race, которому дан характерный заголовок «Формула 1 приступает к наихудшему сценарию в связи с заявкой Andretti Cadillac»: «Тому или иному разрешению ситуации, которая тянется уже целый год, могло бы помочь либо полное одобрение, либо немедленный категоричный отказ. Вместо этого Формула 1 будет буксовать на окутанной туманом промежуточной стадии: если заявка получила формальное одобрение FIA, то для многих людей это означает, что в чемпионате появится 11-я команда. Однако вскоре начнётся обсуждение «коммерческой составляющей», которое может оказаться бесплодным, что лишь приведёт к дальнейшему затягиванию всего процесса.

И то, каким образом в Ф1 собираются проводить полную проверку Andretti Cadillac и выносить своё решение, может вызвать крайне негативную и даже враждебную реакцию многих людей».