Алекс Элбон: Раньше я не гонялся в Катаре

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Трасса Лосаил в Катаре новая не только для дебютанта сезона Логана Сарджента, но и для его более опытного напарника Алекса Элбона. Гонщики Williams с интересом ждут предстоящий этап и рассчитывают побороться с соперниками.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Катар возвращается в календарь чемпионата после первой гонки в 2021 году. Конфигурация трассы практически не изменилась, хотя асфальт был полностью переложен. Вероятно, это привело к значительному изменению характеристик.

Сейчас в Катаре невероятно жарко. Хотя большая часть сессий пройдёт вечером, температура всё равно будет достигать +30С. Сильный и порывистый ветер, особенно днём, тоже будет влиять на скорость машин.

Нас ждёт один из трёх оставшихся в сезоне этапов со спринтом. Вероятно, это будет самый сложный этап, учитывая новый асфальт и проведение сессий вечером. Добавьте к этому тот факт, что Алекс и Логан ни разу не выступали здесь раньше. И хотя они много готовились на симуляторе, предстоящий этап станет проверкой их мастерства, ведь вечерняя квалификация состоится сразу после единственной дневной тренировки в жарких условиях».

Алекс Элбон: «Я с нетерпением жду поездку в Катар на этой неделе. Ранее я не выступал на этой трассе, поэтому хочу получить этот опыт. Судя по симулятору, трасса достаточно интересная для пилотирования, да и гонка 2021 года показала, что здесь есть возможности для борьбы, тем более, что в этот уик-энд нас ждёт спринт.

Впереди ещё одна ночная гонка и ещё один этап в условиях сильной жары, но мы к этому готовы. Посмотрим, чего мы добьёмся».

Логан Сарджент: «Я с нетерпением жду возможности впервые выступить в Катаре в этот уик-энд. После гонки в Японии я вернулся в Гроув, где работал на симуляторе и с инженерами, чтобы лучше узнать трассу.

Этапы со спринтом всегда получаются интересными и открывают больше возможностей. Мы хотим начать уик-энд, избежав проблем в тренировке, и постепенно наращивать темп».