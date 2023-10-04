Aston Martin выступит в Ле-Мане в 2025 году

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В Aston Martin подтвердили, что примут участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в 2025 году и в гоночной серии IMSA, выставив на старт машину Valkirye LMH в категории Hypercar в партнёрстве с Heart of Racing.

В рамках сезона FIA WEC команда примет участие в знаменитом марафоне «24 часа Ле-Мана».

Лоуренс Стролл, руководитель Aston Martin: «Скорость – источник жизненной силы всего, что мы делаем в Aston Martin, а автоспорт – это высшее выражение стремления к совершенству.

Мы присутствовали в Ле-Мане с первых дней проведения марафона, выиграли этот марафон в 1959 году и побеждали в своём классе 19 раз за 95 лет.

Сейчас мы возвращаемся и стремимся написать новую главу в истории с нашим гоночным прототипом, вдохновлённым самой быстрой машиной, когда-либо построенной Aston Martin».