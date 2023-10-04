Де ла Роса: Настрой прежний, но добиться успеха сложнее

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В начале сезона команда Aston Martin всех удивила, ведь Фернандо Алонсо, пилотируя машину AMR23, регулярно поднимался на подиумы – двукратному чемпиону мира это удалось шесть раз в первых восьми гонках.

Но когда все начали к этому привыкать, результаты команды снизились, и хотя испанец продолжил финишировать в первой десятке (исключением стал только Гран При Сингапура), после канадского этапа в числе призёров мы его видели только в Нидерландах.

Педро де ла Роса, бывший гонщик Формулы 1, в этом году выполняющий обязанности официального посла Aston Martin, принимая участия в подкасте F1 Nation, попытался это объяснить.

«Понимаете, мы по-прежнему точно так же готовимся к каждому уик-энду, делаем всё то же самое, и у нас всегда такие же ожидания, что были в начале года, – рассказал он. – При этом мы знаем, что уровень соперничества вырос, и добиться успеха стало сложнее. Но давайте вспомним Зандфорт, где мы неожиданно в какой-то момент даже боролись за победу, чему способствовали сложные погодные условия.

В общем, настрой Aston Martin не поменялся, но мы понимаем, что число команд, претендующих на места на подиуме, увеличилось, однако всех нас разделяет всего две или три десятых. Если вам удаётся прибавить на 0,2-0,3 секунды, то вы уже можете бороться за подиум, а если вы примерно столько теряете, то, например, в квалификации вам даже не удаётся дойти до финальной сессии.

Очень здорово, что уровень соперничества столь высок, что машины четырёх или пяти команд примерно сравнимы по скорости. Попытаемся на секунду забыть о Максе Ферстаппене, явно доминирующем в чемпионате, и вспомним Гран При Сингапура, где победить мог любой. Ситуация в Формуле 1 приближается к тому, что в конце этого сезона и, вероятно, в начале следующего, за победы смогут сражаться четыре или пять команд.

На расстановку сил влияет сочетание нескольких факторов, но всё идёт к тому, что возможности всех команд постепенно выравниваются, и результаты всего пелотона будут умещаться всего в несколько десятых. И я очень надеюсь, что в этой ситуации успех вновь будет зависеть прежде всего от мастерства гонщика.

Полагаю, тогда мы увидим, что будут востребованы именно те гонщики, кто в состоянии выжать из машины ещё одну-две десятых. Это будет становиться всё более важным фактором, и в дальнейшем результаты в Формуле 1 будут определяться именно этим. Я очень на это надеюсь.

Именно этого хочет любой гонщик – чтобы ключевым фактором в этом уравнении было именно мастерство. Надо признать, что сейчас успех по-прежнему больше зависит от машины».