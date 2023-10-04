Гран При Катара: Расписание пресс-конференций

В четверг в Катаре пройдут официальные пресс-конференции FIA с участием всех гонщиков. Их разделят на четыре группы – две из них ответят на вопросы журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам в паддоке.

Пресс-центр в первый день уик-энда посетят две пятёрки гонщиков. Сначала с прессой будут общаться Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Пьер Гасли (Alpine), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Нико Хюлкенберг (Haas) и Серхио Перес (Red Bull).

Во вторую пятёрку вошли: Лиам Лоусон (AlphaTauri), Эстебан Окон (Alpine), Оскар Пиастри (McLaren), Джордж Расселл (Mercedes) и Алекс Элбон (Williams).

В пятницу в пресс-центре автодрома журналисты смогут задать вопросы представителям команд. В субботу и воскресенье в пресс-конференции FIA примет участие лучшая тройка дня.