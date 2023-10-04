Хью Бёрд о том, как Перес справляется со сложностями

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Гоночный инженер Серхио Переса Хью Бёрд в подкасте Talking Bull говорил о том, как они справляются с возникшими в этом году проблемами…

Хью Бёрд: «Мы всегда анализируем произошедшее, подробно обсуждаем с Серхио возникшие проблемы, ищем причину и вместе думаем, что улучшить в машине. Всякий раз, когда что-то идёт не так, мы стараемся сделать выводы и не допустить повторения в будущем.

В своё время я работал с машиной Макса, потом меня повысили до гоночного инженера, и в этот момент к нам пришёл Серхио – так я попал в его команду. С тех пор мы и сотрудничаем».