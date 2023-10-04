Кристиан Хорнер: В какой-то момент кто-то одолеет и нас

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В декабре 2021 года Макс Ферстаппен выиграл свой первый титул, и все помнят, что это произошло при весьма неоднозначных обстоятельствах. Но Кубок конструкторов тогда остался за Mercedes, а Red Bull Racing вновь его завоевала только в следующем сезоне, причём после 8-летнего перерыва, когда в чемпионате доминировала заводская команда штутгартского концерна.

Но после перехода на машины нового поколения в Формуле 1 произошла смена лидера, и в этом году Red Bull Racing уже обеспечила себе очередную победу в командном зачёте, а Макс Ферстппен может в третий раз стать чемпионом мира уже в следующую субботу. Для этого ему достаточно финишировать не ниже 6-го места в спринте, который входит в программу уик-энда в Катаре.

Однако Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, не сомневается, что Mercedes обязательно отыграется.

«По-моему, суть спорта – именно в соперничестве. Это же здорово, когда у вас сильные соперники, и к ним нужно относиться с уважением, – сказал он в интервью Sky Sports. – Спорта без соперничества не бывает, и я не сомневаюсь, что Тото Вольфф что-то замышляет. (смеётся) Не сомневаюсь, он и его люди над чем-то работают, ведь Mercedes – великая команда, могучая команда. У них отличные гонщики, и они постараются отыграться. Конечно, когда вы проигрываете – это всегда обидно. Если вы не испытываете этой боли, то вы не должны выступать в гонках. Вы же помните, на протяжении восьми сезонов, когда мы были на вторых ролях, нам было больно и обидно, но мы никогда не теряли ориентиров и всегда стремились вернуться на вершину.

Именно мы стали той командой, которая прервала доминирование Mercedes, но развитие в Формуле 1 всегда идёт циклично. В какой-то момент кто-то одолеет и нас – мы не знаем, будет ли это Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin или кто-то ещё. В наших силах контролировать только то, чем занимается наша команда, и сейчас мы сосредоточены именно на этом».