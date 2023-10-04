Лиам Лоусон: Меня ждёт непростой уик-энд

В Катаре Лиам Лоусон вновь сядет за руль машины Даниэля Риккардо, который продолжает восстанавливаться после травмы…

Лиам Лоусон: «В Японии всё прошло позитивно. Неделя получилась напряженной, мне никогда не приходилось участвовать в таком количестве мероприятий, но было весело.

Впервые после Зандфорта я хорошо стартовал в гонке. Я понимал, чего не хватает, и пытался собрать всё воедино. Формула 1 серьёзно отличается от того, к чему я привык в серии Super Formula, но я сделал выводы и это сработало. Буду и дальше действовать так же.

Впереди этап в Катаре. Пока не знаю, как мы там выступим и сработают ли наши новинки. В Японии у нас были сложности на скоростных участках, поэтому я не уверен, что Катар подойдёт нашей машине.

Мы только знакомимся с новинками, в Катаре у нас будет время, чтобы продолжить работу и попробовать добиться от них большего. Правда, нас ждёт этап с субботним спринтом, что для меня осложнит ситуацию. Прежде я не гонялся в Катаре и понимаю, что меня ждёт непростой уик-энд.

В конце прошлой недели я проехал по трассе в Катаре на симуляторе. Это уникальная скоростная трасса, которой сложно найти аналог – медленный поворот только один. Все остальные проходятся на четвёртой, пятой, шестой и седьмой передаче, так что будет весело.

Поскольку у нас только одна тренировка, нужно попытаться быстро добиться от машины максимума в ситуации, когда ночные сессии пройдут при более прохладной погоде.

В Японии было объявлено, что в следующем году я вернусь к роли резервного пилота. Моя цель – выступать в Формуле 1 на постоянной основе, теперь нужно сделать так, чтобы я смог этого добиться. Сейчас у меня ещё есть возможность демонстрировал свой потенциал, а после этого я полностью Сосредоточусь на подготовке к финальному этапу Super Formula, который пройдет в Сузуке после Гран При Мексики».

Юки Цунода: «Я рад, что в Японии было подтверждено, что я остаюсь в команде на следующий год. Теперь я могу полностью сосредоточиться на концовке сезона.

Неделя я Японии стала фантастическим событием, особенно поддержка болельщиков во время квалификации и гонки. Я видел флаги на трибунах, это добавляло мне сил. После гонки я на несколько дней по работе задержался в Японии, но смог и пообщаться с семьей.

Вернувшись в Европу, я провел день на симуляторе и отправился в Катар. В прошлый раз мы выступали здесь в 2021-м, мне понравилось гоняться на этой трассе, в квалификации я оказался восьмым.

Асфальт очень ровный, в скоростных поворотах особенно важна эффективность аэродинамики. Гонка будет физически сложной для гонщиков, важным фактором станет износ шин. Нужно найти компромисс между скоростью и прижимной силой, чтобы машина не скользила в поворотах и не повреждала шины.

На этой трассе возможны обгоны, поэтому важно получить представление о темпе на длинной дистанции, но в этот уик-энд у нас только одна тренировка.

Доработка машины позволила добиться определённого прогресса. Новинки работают, на прошлом этапе я чувствовал большую уверенность в машине, но потребуется ещё пара гонок, чтобы окончательно оценить их эффективность. Если мы хорошо выступим в Катаре, это подтвердит наши выводы».