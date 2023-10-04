Тото Вольфф: Трасса в Катаре нравится гонщикам

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Перед началом уик-энда в Катаре руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги прошлого этапа и говорил о предстоящей гонке…

Тото Вольфф: «Мы знали, что в Сузуке будем не так быстры, как в Сингапуре. Это очень разные трассы, и характеристики Сузуки выявили слабые места W14. Важно было ограничить ущерб. Но впереди шесть гонок, мы наслаждаемся борьбой и полностью выложимся, чтобы остаться впереди.

Мы возвращаемся в Катар впервые с 2021 года. Тогда Гран При для нас прошёл успешно, мы с нетерпением ждём возвращения. Это сложная трасса, которая нравится гонщикам.

После прошлого визита произошли изменения на трассе. Во время тренировки важно понять эффект от этих перемен, но поскольку это уик-энд с субботним спринтом, у нас будет не так много времени, чтобы разобраться с этим и найти оптимальные настройки. Это интересная задача, решения которой мы с нетерпением ждем».