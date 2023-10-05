Бортолето присоединился к молодёжной программе McLaren

Чемпион Формулы 3 2023 года Габриэль Бортолето стал участником молодёжной программы McLaren. Бразильский гонщик присоединился к другим слушателям программы – Пато О’Варду, Рио Хиракаве и Уго Угочукву – и будет работать под руководством руководителя проекта Эмануэля Пирро.

Кроме того, в McLaren подписали однолетний опцион с итальянским гонщиком Формулы 4 Брандо Бадоером, сыном бывшего резервного гонщика Ferrari Луки Бадоера. В следующем сезоне команда проведёт оценку гонщика, по итогам которой может предложить Бадоеру войти в молодёжную программу на постоянной основе.

Эмануэле Пирро: «Я рад приветствовать Габриэля в молодёжной программе McLaren. Я знаю его с того момента, когда он только начинал карьеру, и у него есть все качества, чтобы стать звездой на трассе и за её пределами. Он также отлично подходит к культуре McLaren. Я с нетерпением жду возможности поработать с Габриэлем и помочь ему в развитии карьере.

Я также рад поработать с Брандо Бадоером, с которым мы подписали опцион, и продолжим оценивать его в следующем году.

Габриэль и Брандо присоединились к нашей талантливой команде гонщиков, с которыми мы работаем над индивидуальным развитием, чтобы дать им все инструменты, необходимые для карьерного роста».

Габриэль Бортолето: «Я рад присоединиться к молодёжной программе McLaren и благодарен Эмануэлю и команде за предоставленную возможность.

Я уже был на базе в Уокинге, где мне провели экскурсию и познакомили с командой – интересный опыт. Я с нетерпением жду продолжения работы над своим развитием вместе с McLaren».