Дикер: В AlphaTauri хотели $1 млрд. за команду

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Мы писали о том, что в FIA отклонили заявку новозеландского автопроизводителя Rodin Cars на выступление в Формуле 1. В интервью Racer основатель Rodin Cars Дэвид Дикер заявил, что вёл переговоры о покупке AlphaTauri, но цена в районе $1 млрд. показалась ему избыточной.

Дэвид Дикер: «Я вёл переговоры о покупке AlphaTauri, но считаю этот вариант коммерчески нежизнеспособным. На такие сделки нужно смотреть с коммерческой точки зрения. Парни из Формулы 1 – эксперты в области автоспорта, но не в вопросах бизнеса. Я хочу купить команду, но не готов платить 800-900 млн. долларов за AlphaTauri.

У меня есть интересный проект, но пока я не могу о нем говорить. Я расстроен тем, что не попал в Формулу 1, но не собираюсь сдаваться. Таков мой характер. Если я хочу чего-то добиться, то ищу возможность сделать это. Если не получается с первого раза, я ищу другой вариант или варианты.

Я совершил ошибку, когда Williams была выставлена на продажу. Я легко мог их купить, но не совсем верно оценил стратегический ландшафт. Я общался с Williams, видел все цифры, сидел на презентациях, сделал им предложение и всё такое, но отвлёкся на другие варианты – Sauber и Haas несколько лет то появлялись, то исчезали с рынка, вероятно, их можно было бы купить за гораздо меньшие деньги, что имело бы гораздо больший смысл».