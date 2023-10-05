Энрико Сампо: Работа на симуляторе крайне важна

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Перед началом Гран При Катара журналисты пресс-службы Ferrari взяли интервью у руководителя отдела работы на симуляторе Энрико Сампо…

Вопрос: В прошлый раз мы гонялись в Лосаиле в 2021-м, на машинах без граунд-эффекта. Актуальна ли сейчас собранная тогда информация?

Энрико Сампо: Возвращение на трассу, где мы гонялись лишь однажды два года назад, требует более тщательной подготовки. Но данные 2021 года всё равно полезны, особенно по поводу конфигурации трассы, которая практически не изменилась,

Проверка наших расчётов на симуляторе и станет главной задачей в пятничной тренировке. Работа на симуляторе крайне важна, позволяя предсказать поведение машины на трассе. Вместе с гонщиками мы работали над базовыми настройками, моделировали разные сценарии, чтобы иметь возможность среагировать на любые перемены.

Вопрос: Каковы особенности трассы в Катаре?

Энрико Сампо: На трассе 16 поворотов и только одна длинная прямая. На первом секторе повороты среднескоростные, на втором – быстрые. Единственный действительно медленный поворот – шестой.

Лосаил – скоростная трасса, где при настройке машины нужна хорошая аэродинамическая прижимная сила и высокая эффективность. В скоростных поворотах важно контролировать температуру и поведение шин, чтобы избежать перегрева и чрезмерного износа.

Вопрос: Как вы пришли в Ferrari? Что для вас значит работа в Скудерии?

Энрико Сампо: Я работаю в Скудерии с 2011 года, после учебы в Италии, Германии и Великобритании, где я специализировался в области динамики и моделирования.

Я занимал разные должности в команде, а около трех лет назад стал руководить работой на симуляторе.

Ferrari – всемирный бренд, носить цвета этой команды – повод для гордости. Мы являемся примером итальянского мастерства во всем мире и вдохновляем всю Италию.

Как и все мои коллеги, я чувствую ответственность перед болельщиками, а история этой команды всегда подстегивает меня к тому, чтобы выкладываться по максимуму во всей своей работе, во всём, что я делаю.