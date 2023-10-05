Формула 1 может отказаться от 18-дюймовых шин

Производители шин долго уговаривали Формулу 1 перейти на 18-дюймовые шины, но в 2026-м, в связи с объявленной программой по снижению веса машин, диаметр колёсных дисков вновь может стать меньше.

В 2014 году, с переходом на гибридные турбомоторы, минимальный вес машин увеличился до 690 кг, с тех пор машины прибавили ещё больше 100 кг. Никого не устраивает эта тенденция, мы писали о том, что при подготовке регламента на сезон 2026 года уже определены некоторые меры, а изменение размерности шин ради снижения их веса будет обсуждаться в ближайшие дни.