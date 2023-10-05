Леклер: Цель Ferrari – второе место в Кубке конструкторов

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Команда Ferrari приехала в Катар, уступая Mercedes всего двадцать очков в Кубке конструкторов. В четверг на трассе Лосаил Шарль Леклер выразил уверенность, что до конца сезона Скудерия сможет отыграть такое отставание и опередить Mercedes в борьбе за второе место.

Шарль Леклер: «Вопрос времени, когда Макс гарантирует себе третий титул. Он проводит невероятный сезон, быстр в любых условиях и на всех трассах. Конечно, у Red Bull лучшая машина, но и Макс невероятно поработал для достижения такого результата. Он заслуживает титул, поскольку в данный момент пилотирует лучше остальных.

Наша машина быстра, но я хочу большего. Гонщики McLaren оказались очень быстры на прошлом этапе в Японии – у них хорошая машина, и они постепенно сокращают отставание с этапа в Сильверстоуне. Нам же удалось добиться большей стабильности, и задача команды – закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов. Думаю, это вполне достижимая цель, учитывая результаты нескольких последних гонок.

В Катаре сейчас невероятно высокая температура – не исключено, что нас ждёт самая жаркая гонка в истории. Непростой этап для нас, гонщиков, но мы недавно выступали в Сингапуре, так что готовы к таким условиям».