Лоуренс Стролл: Формуле 1 не нужна 11-я команда

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В начале недели в FIA одобрили заявку Andretti на выступление в Формуле 1, но представители команд не раз заявляли о негативном отношении к появлению нового участника, с которым нужно будет делить призовой фонд.

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл считает, что Формуле 1 не нужна 11-я команда…

Лоуренс Стролл: «Я твердо убеждён, что в Формуле 1 должны выступать десять команд. Сейчас это успешный бизнес, наш спорт никогда не был в такой форме, я считаю, что не нужно чинить то, что работает.

Никогда ещё не было столько болельщиков, столько зрителей на трибунах, сейчас у Формулы 1 самая высокая аудитория за всю историю, и её рост продолжается, особенно в США».

Ожидается, что в Liberty Media будут оценивать заявку Andretti в течение нескольких месяцев, прежде чем примут окончательное решение о том, давать или не давать разрешение на участие.