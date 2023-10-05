Пиастри: Хорошие результаты становятся для нас нормой

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В Японии Оскар Пиастри впервые в сезоне поднялся на подиум, хотя после гонки в Сузуке был не вполне доволен собой и своим темпом. Но вместе с инженерами он всё проанализировал, сделал для себя определённые выводы и надеется, что уже в Катаре это поможет ему отработать лучше.

Оскар Пиастри: «Надеюсь, после того уик-энда команда была довольна, но хотя это был мой первый подиум, восторгов, пожалуй, было чуть меньше, потому что до этого мы пару раз уже были близки к первой тройке. Думаю, такие результаты становится для нас всё более нормальными, но, конечно, подняться на подиум – замечательно, и теперь нам хочется это ещё не раз повторить.

На встрече со всей командой на базе в Уокинге все меня, конечно, поздравляли, и у нас такое ощущение, что мы действительно сможем чаще показывать такие результаты. Думаю, трасса в Катаре тоже должна неплохо подойти нашей машине – понятно, что чем больше быстрых поворотов, тем для нас лучше.

Но в программу уик-энда входит спринт, к тому же будет очень жарко, а эта трасса для меня новая – всё это может сказаться. В теории мы должны быть в хорошей форме, но всю правду мы узнаем завтра, когда приступим к работе.

После Гран При Японии вместе с инженерами мы всё тщательно проанализировали, стараясь понять, почему гоночный темп был чуть хуже, чем бы нам хотелось, но это тоже часть процесса учёбы и накопления опыта. Трасса в Сузуке была для меня новая, к тому же по ходу гонки происходила интенсивная деградация резины, но мы с этим разобрались и будем надеяться, что в следующий раз сможем добиться улучшений».