Роман Грожан подаёт в суд на Andretti Autosport

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Роман Грожан заявил, что подаёт в суд на Andretti Autosport (ныне Andretti Global), за которую провёл два сезона в американской серии IndyCar, но в команде отказались продолжать с ним сотрудничество, хотя он, судя по всему, на это рассчитывал.

Со стороны команды никакой официальной информации по этому поводу пока не было, однако когда в Andretti подписали контракт с Маркусом Эриксоном, сразу начались разговоры, что от услуг Грожана Майкл Андретти намерен отказаться. Но Роман первым через социальные сети распространил заявление, в котором прямо говорится, что он намерен защищать свои права в суде.

«Мне нравилось работать с командой Andretti Autosport, и я горжусь теми успехами, которые мы разделили в течение двух сезонов, – пишет гонщик. – Я благодарен за то, что на высшем уровне американского автоспорта у меня появилось много друзей.

Я рассчитывал продолжить сотрудничать с отличным коллективом Andretti Autosport и в следующем году. К моему разочарованию, это не выполняется, и я желаю всего хорошего сотрудникам команды Andretti. Теперь я ищу иные варианты продолжения карьеры в IndyCar.

Чтобы защитить мои права, я инициировал арбитражное разбирательство против Andretti Autosport…»

В конце своего заявления Грожан называет адвокатскую фирму, которая представляет его интересы.

В американской прессе были упоминания, что по ходу гонок у Романа не раз возникали разногласия с командой, по тем или иным причинам он был недоволен её действиями. Кроме того, его агрессивная манера борьбы на трассе подчас вызывала резкую критику со стороны соперников, хотя сложно сказать, в какой степени всё это повлияло на решение Andretti.

В минувшем сезоне Грожан лишь дважды поднимался на подиум, закончил чемпионат на 13-м месте личного зачёта и среди четырёх гонщиков Andretti, выступавших на всех этапах сезона, он был третьим. На следующий год у него есть контракт с заводской командой Lamborghini, которая готовится к дебюту в классе Hypercar в WEC.