В Aston Martin могут отправить Лэнса Стролла в WEC?

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Решение компании Aston Martin создать заводскую команду для участия в высшей категории чемпионата мира по гонкам на выносливость создаёт вполне естественную и логичную возможность для решения специфической кадровой проблемы в команде Формулы 1.

Пока не объявлено, кто будет пилотировать гиперкар Valkyrie AMR Pro на этапах WEC и в «24 часах Ле-Мана», но одно из мест в кокпите вполне бы подошло Лэнсу Строллу. Об этом пишет издание The Race, справедливо рассуждая, что сына Лоуренса Стролла, совладельца Aston Martin, вряд ли возможно просто попросить из команды Формулы 1, однако реальность такова, что рано или поздно это всё равно придётся сделать.

У Aston Martin очень серьёзные амбиции, и даже в этом году команде удалось построить весьма эффективную машину, позволившую Фернандо Алонсо семь раз подняться на подиум. Но если двукратный чемпион мира занимает 4-ю строчку личного зачёта, то Стролл – только 10-ю. Более того, его уже опередил по очкам новичок McLaren Оскар Пиастри – получается, что Лэнса приходится считать худшим гонщиком команд первой пятёрки.

При этом у пилотов Alpine Пьера Гасли и Эстебана Окона не намного меньше очков, чем у канадца, и не исключено, что чемпионат он закончит вообще за пределами десятки.

Показатели Стролла сложно сравнивать с достижениями Алонсо и в квалификациях, и в гонках, даже если учесть, что он начал сезон не в лучшей физической форме, ещё не оправившись после травмы. Кроме того, по ходу чемпионата ему часто не везло, но как бы то ни было, именно из-за его результатов Aston Martin может лишиться даже 4-го места в Кубке конструкторов, поскольку на него уже вполне серьёзно претендует McLaren.

Разумеется, в команде из Сильверстоуна заинтересованы в том, чтобы заменить Стролла на более стабильного и быстрого гонщика, и новая программа в WEC может стать вполне разумным решением.

С этой работой Лэнс в состоянии отлично справиться, поскольку гоночный талант у него есть, в этом сомневаться не приходится. Иначе он не добился бы успеха в молодёжных категориях, не поднимался бы на подиум в Формуле 1 (это ему удалось уже трижды), и его отличает умение отлично пилотировать в сложных условиях. Доказательство тому – поул в Турции в 2020 году, где квалификация проходила на мокром асфальте.

Но вопрос в том, насколько он мотивирован, сколь велика его жажда успеха, которой славится его знаменитый напарник? Уметь неплохо пилотировать гоночную машину ещё недостаточно, чтобы стать одним из лучших в Формуле 1, и, пожалуй, справедливо будет отметить, что чемпионских задатков у Лэнса нет. Вряд ли стоит ожидать, что он вдруг прибавит в обозримой перспективе, ведь этот сезон – уже седьмой в карьере Стролла, он уже провёл 137 Гран При, и формально по этому показателю занимает 10-е место в рейтинге самых опытных гонщиков чемпионата.

Aston Martin быстро прогрессирует, инвесторы команды, прежде всего Стролл-старший, вкладывают огромные средства в её развитие – достаточно сказать, что в этом году команда переехала на новую суперсовременную базу, а в 2024-м там заработает новая аэродинамическая труба. Всё это делается для того, чтобы команда уже через год-другой могла реально бороться за победы, однако похоже, что Лэнс рискует стать слабым звеном, тормозящим реализацию таких планов.

В Aston Martin не могут этого не понимать, и команде стоит подыскать замену Строллу, ведь место, которое он занимает, уже сейчас выглядит весьма привлекательно, учитывая потенциал машины AMR23. Новый проект в WEC, где цена успеха тоже очень высока, особенно в такой гонке, как марафон в Ле-Мане, и это тоже чемпионат мира, вполне может заинтересовать Лэнса, если он намерен продолжать карьеру в автоспорте. Такой шаг позволит всем, и ему в первую очередь, достойно выйти из сложившейся ситуации и сохранить лицо.

Разумеется, пока это всё теоретические рассуждения, и что об этом думает сам Лэнс и его отец, неизвестно. В любом случае, дебют Aston Martin в WEC запланирован на 2025 год, а за это время многое может измениться. А вдруг Стролл-младший возьмётся за ум и сможет подтянуться к своему напарнику – такую вероятность тоже нельзя совсем уж исключать.