Алонсо: Макс проводит невероятный сезон

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В этот уик-энд Макс Ферстаппен может досрочно завоевать третий чемпионский титул. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает, что этим дело не ограничится.

Фернандо Алонсо: «Мои поздравления! Макс проводит невероятный сезон. Когда гонщик стабильно побеждает, выигрывает множество гонок в разных условиях, а ведь в июне и июле на этапах было много дождей, это вызывает уважение.

Сравнение с Михаэлем Шумахером. Посмотрим. Честно говоря, я думаю, что следующие несколько лет пройдут для Макса ещё лучше, он заработает ещё несколько титулов, постепенно приближаясь к Михаэлю».