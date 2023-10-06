Эллисон: Пока результаты на четыре-пять секунд хуже

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По итогам пятничной тренировки в Катаре Джордж Расселл оказался на 8-й строчке протокола, Льюис Хэмилтон – на 13-й. В эфире телеканала Sky Sports технический директор команды Mercedes Джеймс Эллисон подчеркнул, что пока сложно делать какие-либо выводы.

Джеймс Эллисон: «После тренировок сложно точно определить расстановку сил, а поскольку в программу уик-энда входит спринт, то сделать это ещё труднее, ведь привычный ритм работы нарушен, и мы пока не решили, какой подход будет правильным. Причём это относится ко всем командам.

Пока результаты прохождения кругов на четыре или пять секунд хуже, чем должны быть, поэтому пока действительно трудно понять, кто на что способен. Пока трасса не обеспечивает нормального сцепления, и скорее всего дело не в том, что здесь был полностью заменён асфальт, а в том, что он покрыт пылью, тем более сегодня постоянно дует сильный ветер и несёт на трассу песок.

Но полагаю, что по ходу уик-энда состояние покрытия улучшится, хотя всё-таки ещё надо посмотреть, что конкретно будет происходить с асфальтом».

Также Эллисона попросили рассказать, как идёт подготовка к чемпионату следующего года.

«Безусловно, сейчас уже все команды вовсю этим занимаются, но при этом я думаю, что мы нашли очень правильное направление работы, – сказал он. – Полагаю, мы уже хорошо разобрались в тех проблемах, которые нам мешают сейчас, и прилагаем все необходимые усилия, чтобы всё исправить.

Будет ли наша новая машина напоминать Red Bull? Понятия не имею, потому что не знаю, над чем работает эта команда. Это мы поймём, когда следующей зимой приедем на тесты. Специфика предстоящих шести месяцев связана вот с чем: в 2026-м Формула 1 перейдёт на машины нового поколения, и работа над ними будет проходить по ходу сезона 2025 года в условиях действия бюджетных ограничений.

Для того, чтобы у нас была возможность заниматься этим проектом, видимо, надо будет пойти на компромисс, и машина 2025-го года будет не совсем новая. Поэтому то, что мы сможем сейчас разработать для следующего сезона, будет использоваться и в 2025-м, поскольку нам придётся использовать множество уже готовых и опробованных решений. Следовательно, правильные основы для этого крайне важно заложить уже сейчас».