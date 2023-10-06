Эстебан Окон: Луку де Мео волнует наш проект

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В начале 2023 года руководство Alpine ставило перед командой задачу закончить сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов, но за шесть этапов до конца чемпионата очевидно, что цель невыполнима. На прошлой неделе глава концерна Renault Лука де Мео побывал на базе команды в Энстоуне, чтобы лично проинспектировать состояние дел.

На пресс-конференции FIA в Катаре Эстебан Окон рассказал, что де Мео выступил перед сотрудниками с мотивирующей речью: «В тот день у меня была встреча с инженерами, но, конечно, я пришёл послушать речь Луки. Он пришёл, чтобы мотивировать всех сотрудников базы. Хорошо, что он посетил нас и ответил на множество вопросов, которые ему все задавали.

Очевидно, есть вещи, в которых мы должны прибавить. Мы на пути к своей цели, и я уверен, что в будущем мы её достигнем. Визит Луки показывает, насколько его волнует наш проект».