Гран При Катара: Элементы силовых установок

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По ходу сезона команды без штрафных санкций (после недавних поправок) могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.

Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.

В пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Катаре, но уже сегодня произойдут очередные замены.

Элементы силовых установок перед Гран При Катара

Гонщик Команда Мотор ICE TC MGUH MGUK ES CE EX 01. М.Ферстаппен Red Bull RBPT 4 4 4 4 2 2 5 11. С.Перес Red Bull RBPT 4 4 4 4 3 3 5 16. Ш.Леклер Ferrari Ferrari 4 4 4 4 3 4 6 55. К.Сайнс Ferrari Ferrari 4 4 4 4 2 2 5 63. Д.Расселл Mercedes Mercedes 4 4 4 4 2 2 4 44. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 4 4 4 4 2 2 5 31. Э.Окон Alpine Renault 4 4 4 4 2 2 6 10. П.Гасли Alpine Renault 4 4 4 4 2 2 6 81. О.Пиастри McLaren Mercedes 4 4 4 4 2 2 5 04. Л.Норрис McLaren Mercedes 4 3 3 3 2 2 6 77. В.Боттас Alfa Romeo Ferrari 4 4 4 4 2 2 6 24. Г.Чжоу Alfa Romeo Ferrari 5 5 5 4 2 2 6 18. Л.Стролл Aston Martin Mercedes 4 4 4 4 2 2 4 14. Ф.Алонсо Aston Martin Mercedes 4 4 4 4 2 2 4 20. К Магнуссен Haas Ferrari 5 5 5 3 3 3 6 27. Н.Хюлкенберг Haas Ferrari 5 5 5 5 2 2 6 40. Л.Лоусон AlphaTauri RBPT 4 4 4 4 3 3 5 22. Ю.Цунода AlphaTauri RBPT 4 4 4 4 2 2 5 23. А.Элбон Williams Mercedes 4 4 4 4 2 2 5 02. Л. Сарджент Williams Mercedes 4 4 4 4 2 2 4