Хюлкенберг: У нас будет шанс показать неплохую скорость

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Ошибочно считать, что из гонщиков Формулы 1 на катарской трассе побеждал только Льюис Хэмилтон. Нико Хюлкенберг тоже поднимался там на высшую ступень подиума, только было это давно, в 2009 году, когда он выступал за команду ART в азиатской серии GP2.

Нико Хюлкенберг: «У меня остались хорошие воспоминания о том уик-энде! (Нико тогда выиграл и квалификацию, и гонку) И результат был неплохой, и трасса интересная, насколько помнится. Очень быстрая, с органичной конфигурацией. Надо было активно атаковать поребрики, и это доставляло удовольствие.

В общем, тогда мне всё понравилось, так что мне уже хочется поскорее приступить к работе. Правда, тут жарковато, и хотелось бы, чтобы машина была побыстрее, но в целом всё хорошо. Когда ты хотя бы немного знаешь трассу, это всегда лучше, чем всё начинать с нуля.

Хотя, конечно, я тут был довольно давно, поэтому надо быстро освежить те воспоминания, ведь нам предстоит спринт, поэтому завтра будет только одна тренировка. Придётся непросто, и всех ждёт довольно суматошный уик-энд. Впрочем, трасса с тех пор не сильно изменилась, и в основном перемены затронули то, что находится вокруг неё – паддок, трибуны, инфраструктуру, и видеть это очень приятно.

Если говорить о том, чего нужно добиться от машины, то здесь нужно побольше прижимной силы, а также хороший баланс. Всё, как обычно. Думаю, у нас будет шанс показать неплохую скорость.

Конечно, мы с нетерпением ждём новинок, работа надо которыми давно идёт, но мы их получим только в Остине. Это последний уик-энд, когда мы выступаем на машине в её старой версии, поэтому постараемся как-то справиться со своими задачами».