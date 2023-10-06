Кевин Магнуссен: Мне предстоит выступать на новой трассе

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Кевин Магнуссен – один из нескольких гонщиков, которые раньше не выступали в Катаре. Перед началом уик-энда датчанин рассказал, что формат со спринтом и единственной тренировкой усложнит ему подготовку к гонке на новой для себя трассе.

Кевин Магнуссен: «Мне предстоит выступать на новой для себя трассе, и чтобы её выучить, у меня будет только одна тренировка. Это вызов. Многие гонщики уже гонялись здесь в 2021-м, но трасса немного изменилась, так что это будет новый элемент для всех. Из-за того, что уик-энд проходит в формате со спринтом, в первой тренировке будет дополнительный прессинг, поскольку необходимо успеть подобрать настройки.

Сейчас команда находится не в лучшей форме. Хотелось бы иметь более конкурентоспособную машину, особенно учитывая настолько плотную борьбу в пелотоне, из-за которой кажется, что мы далеко позади.

Однако в то же время такое отставание является для всех нас мотивирующим фактором – мы знаем, что нам нужно немного поднажать, и результаты придут. На следующем этапе в Остине мы получим долгожданное обновление машины, а сейчас важно провести гонку в этот уик-энд».