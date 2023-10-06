Макс Ферстаппен: Я рад завоевать поул!

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Макс Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Катаре и в воскресной гонке в десятый раз в сезоне стартует с поула. Гонщик Red Bull Racing доволен скоростью машины, но отметил, что из-за нового асфальта на трассе Лосаил машина постоянно скользила.

Напарник Макса Серхио Перес в восьмой раз в сезоне не смог выйти в финал квалификации.

Макс Ферстаппен (1-й): «Великолепное начало уик-энда! Но пилотировать было сложно из-за нового асфальта – на траектории не хватает слоя отработанной резины, из-за чего машина сильно скользит. Стоило только перестараться и слишком сильно нажать педаль газа, как задние колёса срывало с траектории.

Конечно, я очень рад завоевать поул – хороший день для нас. Я хочу выиграть в воскресенье – это естественное желание, когда стартуешь первым. Но сначала нужно успешно провести субботу. На мой взгляд, наша машина быстра, но завтра будет сложнее заставить шины работать.

Как я сказал, хорошее начало уик-энда, и машина быстра. Это всё, на что я могу надеяться».

Серхио Перес (13-й): «Довольно сложная квалификация – у меня возникли серьёзные проблемы с балансом. В каждом повороте поведение машины постоянно менялось, из-за чего было сложно пилотировать.

Борьба ещё не закончена, хотя обгонять на этой трассе будет сложно из-за состояния асфальта. Посмотрим, что я смогу сделать, и сколько позиций получится отыграть».