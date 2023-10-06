Расселл: Важно не количество команд, а их качество

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Одна из главных новостей недели – одобрение FIA заявки, поданной компанией Andretti Formula Racing, которая намерена создать новую команду Формулы 1. Официальная реакция хозяев чемпионата, американской корпорации Liberty Media, на эту новость была более чем сдержанной, Лоуренс Стролл, совладелец Aston Martin, высказался категорично отрицательно, а что думают об этом гонщики?

Мнение Льюиса Хэмилтона мы вчера приводили, а вот что ответили некоторые другие, когда их спросили, как они относятся к перспективе появления в чемпионате команды Andretti.

«Отличная команда. Я знаю Майкла Андретти, и, разумеется, здорово, если это имя появится в Формуле 1, – сказал Фернандо Алонсо, в 2017 году работавший с Andretti Autosport, когда участвовал в гонке Indy 500. – Но такого рода решения в компетенции других людей, сначала FIA, затем FOM, а также команд.

Поэтому даже не знаю, что сказать. Каким бы ни было окончательное решение, меня оно устроит. Как я уже говорил, мне нравится Майкл и его организация, но я также понимаю и другие вещи и готов поддержать позицию, которую занимает Aston Martin».

Серхио Перес согласен с Алонсо: «Решение от нас не зависит, так что поживём – увидим. Но Andretti – известное имя, и, конечно, появление хорошей команды пошло бы на пользу нашему спорту».

По мнению Лиама Лоусона, дебютировавшего в Формуле 1 лишь несколько гонок назад, чем больше команд будет участвовать в чемпионате, тем лучше для молодых пилотов: «Думаю, в моей ситуации, конечно, лучше, если на стартовом поле будет больше машин. Хотя лично я никогда об этом не задумывался, потому что на моей памяти в чемпионате всегда было 10 команд. Но если их будет больше, то гонщикам вроде меня будет проще попасть в Формулу 1».

А вот что сказал гонщик Mercedes Джордж Расселл: «Думаю, Формула 1 – вершина автоспорта, и мы все хотим, чтобы уровень соперничества был высоким. Не могу сказать, что я против, но если в чемпионате может появиться новая команда, то это должен быть коллектив высокого уровня, который может что-то дать нашему спорту.

Если бы мир бы идеальным, нам бы хотелось, чтобы все десять команд на равных соперничали друг с другом. И я уверен, что в Формуле 1 будет найдено наилучшее решение, но каким бы ни был ответ, важно не количество команд, а их качество. Как я уже сказал, я не сторонник появления новой команды».