Сарджент: Важно, чтобы уик-энд прошёл без осложнений

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Williams осталась единственной командой чемпионата, в которой остаётся вакансия, и только про Алекса Элбона точно известно, что он продолжит пилотировать её машину в 2024 году. Что касается Логана Сарджента, то американский гонщик занимает 20-ю строчку личного зачёта и пока не заработал ни одного очка, а вот машины разбивал уже не раз.

Тем не менее, руководитель команды Джеймс Ваулз недавно дал понять, что продолжает верить в Сарджента: «Мы хотим, чтобы он пилотировал нашу машину в следующем году, и это во многом зависит от нас».

Элбон на вчерашней пресс-конференции FIA, отвечая на вопрос о напарнике, тоже сказал, что, по его мнению, Логан заслуживает места в Формуле 1. По словам самого Сарджента, в оставшихся гонках сезона он постарается хотя бы частично отыграться за предыдущие неудачи.

«У меня нормальный настрой. Честно говоря, если говорить о моём гоночном темпе, то на предыдущих четырёх этапах он был неплохим, – заявил Логан перед началом гоночного уик-энда в Катаре. – Но надо было просто избежать неприятностей, а именно они стали определяющими в предыдущие уик-энды, а не мой темп, который постепенно становится всё лучше.

Видимо, сейчас важнее всего хотя бы как-то всё это компенсировать, для чего надо добиться, чтобы мои уик-энды проходили без осложнений. Учитывая, на какой темп мы способны, я думаю, что могу позволить себе немного сбавить обороты, просто чтобы ничто не омрачало уик-энды.

Насколько я успел понять, трасса в Катаре по-настоящему интересная, и я многое он ней узнал, занимаясь на симуляторе. Но поскольку впереди субботний спринт, уик-энд обещает быть трудным, причём не только для нас, а вообще для всех.

Полагаю, состояние трассы будет очень быстро меняться, ведь в эти дни в Лосаиле гоняемся только мы, поэтому в начале пятничной тренировки асфальт будет очень грязным, и уже это может стать существенным фактором.

Погодные условия на тренировке и во время квалификации будут очень сильно различаться, поэтому надо постараться многое предвидеть, готовясь к квалификации, чтобы найти способ как можно лучше её провести».