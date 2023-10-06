В Мехико против освистывания гонщиков

14

На одних этапах освистывают Льюиса Хэмилтона, на других Макса Ферстаппена, а в Мехико освистывают обоих. Организаторы мексиканского этапа разработали специальную программу, чтобы не позориться перед мировой общественностью.

Промоутеры этапа на автодроме имени братьев Родригес агитируют зрителей соблюдать нейтралитет и привлекли к этой кампании пилота Формулы 2 Хуана-Мануэля Корреа.

Хуан-Мануэля Корреа: «Формула 1 – это страсть, конкуренция и соперничество. Порой эмоции идут не в том направлении, поэтому мы запустили движение «Racepect», его цель – взаимное уважение.

В Формуле 1 мы празднуем успех каждого и поддерживаем здоровое соперничество между гонщиками и командами».